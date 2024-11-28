Бюджет на 2025 год утвердили на заседании Совета депутатов в Балашихе

В администрации городского округа Балашиха прошло заседание Совета депутатов под руководством председателя Геннадия Попова. На встрече утвердили бюджет муниципалитета на следующий год.

Как рассказал председатель Совета депутатов Геннадий Попов, на 69-м очередном заседании рассмотрели 15 вопросов, часть из них были ключевыми для округа.

«Мы приняли решение о бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годы. Сегодня принятый бюджет составляет 28 миллиардов 574 миллиона рублей», — добавил он.

Депутат также отметил, что по сравнению с прошлым годом бюджет увеличился, это говорит о хороших темпах экономического развития.

В рамках встречи приняли и поправки в устав Балашихи. Помимо этого, народные избранники утвердили границы многомандатных округов, рассмотрели несколько имущественных вопросов, а также приняли изменения в положение о компенсации аренды жилья для медиков.

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