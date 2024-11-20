Бюджет Балашихи в 2025 году составит почти 29 миллиардов рублей

Публичные слушания по бюджету на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов состоялись в городском округе Балашиха. С докладами выступили депутаты и начальник финансового управления муниципалитета.

Председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов открыл и провел заседание. По его словам, бюджет муниципалитета сформировали в рамках 18 программ, в их числе реализуют четыре федеральных проекта. И 98% приходится на программные расходы. Геннадий Попов также отметил, что бюджет Балашихи не имеет только социальной направленности, он показывает и устойчивые показатели экономического роста.

«Бюджет Балашихи составит по прогнозу на 2025 год 28 миллиардов 574 миллиона рублей и по расходной части — 29 миллиардов 386 миллионов рублей. Но его уточнят в сторону увеличения, так как есть средства, которые переходят с бюджета 2024 года в бюджет 2025 года», — добавил он.

Председатель Совета депутатов также отметил, что в следующем году бюджет муниципалитета скорее всего достигнет отметки в 30 миллиардов рублей.

Начальник финансового управления администрации городского округа Балашиха Елена Ястребова также выступила с докладом на слушаниях. Она пояснила, что в бюджет также заложили расходы на развитие округа: капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство парковых и лесопарковых территорий, общественных пространств, а также ремонт в учреждениях образования и культуры.

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