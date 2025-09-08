Бизнесу Подмосковья напомнили о запрете на производство 3 видов упаковок

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Бизнесу Подмосковья напомнили об очередном нововведении. С начала осени распоряжением правительства России запретили производить и использовать определенные виды пластиковой упаковки.

Закон нацелен уменьшить нагрузку на экологию и снизить количество трудно перерабатываемых отходов.

С 1 сентября запрещаются*:

1. Цветные ПЭТ-бутылки. Разрешено выпускать только прозрачную, голубую, зеленую, коричневую и белую пластиковую упаковку типа PET или PETE. Иные попадают под запрет, поскольку из-за цвета вторичный материал становится менее пригодным для переработки.

2. Упаковки с ПВХ-этикетками. К ним относятся емкости из PET или PETE, на которые прямо нанесена этикетка из ПВХ. Исключение распространяется лишь при использовании термоусадочной пленки.

3. Многослойные пластиковые конструкции, которые сделаны из разного состава. В этом случае возникает сложность в разделении компонентов промышленным способом, в следствии чего переработка становится практически невозможной.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье сортировкой отходов занимаются специализированные комплексы в Егорьевске, Можайске, Солнечногорске и Сергиевом-Посаде.

Собранные пластиковые бутылки очищаются и измельчаются, после полученные материалы отправляются на заводы по производству вторсырья. Адреса точек сбора можно найти на официальном сайте.

*Ограничения действуют исключительно на продукцию, выпущенную после 1 сентября 2025 года.