Бизнесмены из Химок смогут получить субсидию на покупку спецоборудования

Предприниматели из Химок могут получить субсидию в размере 50% от суммы, затраченной на покупку специального оборудования. Подать заявление советуют всем юридическим лицам.

Получение субсидии предполагает следующие условия: субъекты малого и среднего бизнеса должны быть зарегистрированы в Подмосковье, стоять на учете в налоговых органах и трудиться в сфере ведения министерства промышленности и торговли.

Также предприниматель должен погасить все налоговые и иные задолженности, если таковые имеются. Ему нельзя претендовать на банкротство и числиться в реестре дисквалифицированных лиц. Иностранные юридические лица, офшорные организации или предприниматели, которых ранее обвиняли в экстремизме, терроризме и распространении оружия массового уничтожения, не могут рассчитывать на субсидии.

Более подробную информацию можно получить на едином инвестиционном портале.

Напомним, в Химках с начала года малый и средний бизнес организовали свыше 2,5 тысячи предпринимателей. Региональными мерами поддержками воспользовались 46 юридических лиц.

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