Бизнесмены Балашихи изучили передовые технологии переработки отходов

В рамках восьмого фестиваля бизнеса Балашихинская торгово-промышленная палата организовала экспертный выезд в комплекс по переработке отходов «Восток», принадлежащий ГК «ЭкоЛайн». Мероприятие собрало руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей городского округа, которым продемонстрировали работу одного из крупнейших в России центров по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Участники тура прошли инструктаж по технике безопасности, получили средства индивидуальной защиты и познакомились с полным циклом переработки — от приемки отходов до их сортировки и подготовки к дальнейшей утилизации. В ходе визита обсуждались вызовы отрасли, новые экологические подходы и возможности их применения в бизнесе и муниципальном управлении.

КПО «Восток» впечатлил гостей масштабом и использованием современных технологий, соответствующих строгим экологическим стандартам. Экскурсия, организованная комитетом по экологии Балашихинской ТПП при поддержке ООО «Экорешения», стала важным шагом в популяризации инновационных решений в сфере экологии и устойчивого развития.