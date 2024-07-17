Бизнесменов Подмосковья пригласили на выставку в Узбекистане

Фото: Медиасток.рф

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о возможности для предпринимателей принять участие в Automechanika Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 23 по 25 октября.

Automechanika Tashkent является крупнейшей выставкой в области автокомпонентов, запасных частей и оборудования для автосервиса в Узбекистане и Центральной Азии. В рамках выставки будут представлены различные разделы, включая автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование, масла и другие комплектующие.

Участие в мероприятии позволит бизнесменам продемонстрировать свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, а также наладить контакты с производителями и продавцами автозапчастей.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 10 сентября. Ответы на все вопросы о мероприятии можно получить у специалиста Фонда поддержки ВЭД Подмосковья по телефону: +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте: ddo@exportmo.ru.

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