Бизнесменов наградили ко Дню предпринимателя в Лобне

Праздник в честь отмечавшегося в России Дня предпринимателя прошел в Центральном парке города. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения благодарственных писем наиболее активным представителям бизнес-сообщества.

Награды бизнесменам вручили депутат Государственной думы Ирина Роднина и представитель Московской областной думы Михаил Мурзаков.

Предприниматели городского округа на регулярной основе участвуют в социальных проектах, поддерживая участников специальной военной операции, ветеранов и многодетные семьи. Глава Лобни Анна Кротова отметила, что предприятия создают рабочие места для жителей муниципалитета.

«С присоединением новых территорий количество предприятий в округе увеличилось, что положительно сказывается на экономике и занятости населения», — подчеркнула Анна Кротова.

Представители бизнес-сообщества поблагодарили главу Лобни за благоприятные условия для деятельности, созданные в городе.

Для участников мероприятия также провели тематическую викторину с призами.