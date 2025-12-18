Бизнесменам Солнечногорска разъяснили правила туристического налога

В Солнечногорске прошел информационный семинар для представителей сферы гостеприимства, посвященный введению туристического налога. Эта мера, согласно решению Совета депутатов, вступит в силу на территории муниципалитета с 1 января 2026 года.

Во встрече приняли участие представители администрации округа, начальник налоговой инспекции, а также руководители и специалисты организаций коллективных средств размещения, включая отели, базы отдыха, хостелы, глэмпинги и санатории.

В ходе семинара участникам детально разъяснили ключевые аспекты, связанные с туристическим налогом. Рассмотрели вопросы о том, кто именно обязан уплачивать этот налог, как корректно рассчитать сумму платежа, какие требования предъявляются к отчетности перед налоговой службой.

«Такие мероприятия являются важным инструментом для создания понятных и комфортных условий для ведения бизнеса в округе. Кроме того, они позволяют заранее и в полном объеме донести до предпринимателей всю необходимую информацию о новых законодательных нормах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подобные информационные семинары организуются на регулярной основе по мере принятия или изменения законодательства.