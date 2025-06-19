Бизнесменам рассказали о нововведениях в сфере налогов в Солнечногорске

В офисе «Мой бизнес» прошел семинар для предпринимателей Солнечногорска. Им рассказали об изменениях в налоговом законодательстве в 2025 году.

В мероприятии участвовали более 40 человек — представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Они получили важную информацию от сотрудников налоговой инспекции Солнечногорска.

Специалисты затронули сразу ряд актуальных тем: изменения в налоге на доходы физических лиц, вопрос о налогах на разные виды недвижимости в 2025. Говорили и о НДС по упрощенной системе налогообложения, а также об условиях отсрочек и рассрочек по уплате налогов.

Успели обсудить и правила использования контрольно-кассовой техники. Во время семинара участники задавали свои вопросы и получали компетентные ответы от налоговиков.

«Семинар стал полезным диалогом между налоговой службой и предпринимателями. Такие встречи помогают создавать хорошую деловую среду и поддерживать бизнес в соответствии с законами. Подобные мероприятия у нас проходят регулярно», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Узнать о разных способах поддержки предпринимателей в Московской области и России, а также получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес», расположенном по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2.