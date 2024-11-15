Бизнесменам Подмосковья рассказали о плюсах и минусах налоговой реформы

Встреча прошла по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. «Ежедневно, еженедельно и ежемесячно проходят вебинары, но, тем не менее, вопросов не становится меньше, и так или иначе их необходимо снимать для того, чтобы бизнес грамотно вошел в новые реалии налоговой реформы», — рассказала исполняющий обязанности областного омбудсмена по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин объяснил, что изменения коснутся почти всех статей налогов. Ставка налога на прибыль частично повышается до 25%, также вводятся прогрессивная шкала налогообложения, налоги на доходы физических лиц, туристический налог.