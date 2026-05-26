Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о налоговых рисках

27 мая в 11:00 пройдет обучающий вебинар для представителей бизнес-сообщества Московской области. Инициатором мероприятия выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона.

Тема вебинара — «Бизнес и налоги: как не преступить черту между оптимизацией и уклонением». Встреча состоится на онлайн-платформе TrueConf.

Участники узнают о статистике дел по налоговым преступлениям, порядке возбуждения уголовных дел по налогам, ключевых зонах риска для бизнеса и способах их снижения. Отдельное внимание уделят вопросам, связанным с «бумажным НДС», искусственным дроблением бизнеса, использованием подставных компаний, оформлением работников как самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Спикером выступит Вадим Зарипов — адвокат, эксперт в области разрешения сложных вопросов налогообложения и системных правовых проблем.

Все желающие смогут задать вопросы по теме мероприятия в чате.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.