Бизнесмен передал волонтерам Балашихи шерсть для вязания вещей бойцам СВО

Более четырех килограммов шерсти разделят между участниками местного клуба «Активное долголетие» и волонтерами фонда поддержки «Защита». Носки для бойцов будут вязать в рамках акции «Тепло для героя».

Мастерицы из фонда «Защита» делают для военнослужащих, кроме носков, вязаные балаклавы, нашлемники и шапочки под шлем. Вещи отправляют участникам СВО вместе с другой гуманитарной помощью.

Исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина рассказала, что следующая партия уже формируется и отправится на фронт в ближайшее время. Глава фонда, депутат Сергей Чураков будет лично сопровождать груз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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