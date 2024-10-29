Бизнесмен передал волонтерам Балашихи шерсть для вязания вещей бойцам СВО
Активисты городского округа, помогающие участникам спецоперации, получили пряжу для вязания носков. Материал приобрел предприниматель Гия Сурмава.
Более четырех килограммов шерсти разделят между участниками местного клуба «Активное долголетие» и волонтерами фонда поддержки «Защита». Носки для бойцов будут вязать в рамках акции «Тепло для героя».
Мастерицы из фонда «Защита» делают для военнослужащих, кроме носков, вязаные балаклавы, нашлемники и шапочки под шлем. Вещи отправляют участникам СВО вместе с другой гуманитарной помощью.
Исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина рассказала, что следующая партия уже формируется и отправится на фронт в ближайшее время. Глава фонда, депутат Сергей Чураков будет лично сопровождать груз.
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