Предприниматель в Одинцове получил субсидию на открытие детского спортклуба
Предприниматель из Одинцовского округа получил субсидию на открытие мультиспортивного детского клуба по франшизе. Благодаря такой поддержке, несколько десятков ребят смогли найти свое хобби.
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщает, что сегодня представители бизнеса стали чаще подавать заявки на получение субсидии для развития своего дело по франшизе. Только с начала этого года порядка 70 предпринимателей обратились за поддержкой в ведомство, 39 из них уже получили финансовую помощь для реализации своего дела.
Так предприниматели Московской области могут вернуть до миллиона рублей, которые были потрачены на покупку оборудования или аренду и коммунальные платежи.
«На сегодняшний день семьдесят пять предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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