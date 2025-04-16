Бизнесмен из Балашихи принял участие в конкурсе научных проектов

Член Балашихинской Торгово-промышленной палаты и генеральный директор компании «ЭкоРешение» Алексей Корчуганов стал участником второго международного конкурса научно-исследовательских проектов «Векторы развития систем жизнеобеспечения сельских и урбанизированных территорий», прошедшего в Университете Вернадского. В конкурсе приняли участие предприниматели из России, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Каракалпакстана, Португалии и Конго.

Основной темой стали проекты, направленные на повышение качества жизни в сельской местности, обеспечение экологической устойчивости, развитие инновационных технологий и поддержку молодых специалистов.

«Устойчивое развитие — это не просто модный тренд, это необходимость. Для его реализации необходимо объединить ресурсы и опыт бизнеса, знания и инновации образования, а также политическую волю власти», — отметил Алексей Корчуганов.

В рамках мероприятия он принял участие в пленарном заседании и дискуссиях по секциям, посвященным экологии, продовольственной безопасности, биотехнологиям и рациональному природопользованию.

Цель конкурса — поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в инновационную деятельность, оптимизация процессов обучения, активизация академической мобильности обучающихся и развитие необходимых профессиональных компетенций.