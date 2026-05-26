Бизнес-завтрак в ОЭЗ ТВТ «Дубна» собрал более сотни компаний

В городе Дубне в конгресс-центре особой экономической зоны (ОЭЗ) ТВТ «Дубна» прошел бизнес-завтрак, организованный управляющей компанией ОЭЗ. Мероприятие состоялось в День предпринимателя и собрало представителей более ста компаний из различных секторов, включая фармацевтическую индустрию, IT-кластер и разработчиков высокотехнологичных продуктов.

На встрече обсуждались меры федеральной и региональной поддержки бизнеса, а также услуги и сервисы, предоставляемые управляющей компанией ОЭЗ ТВТ «Дубна». Участие приняли представители министерств, ведомств, фондов, банковской системы и других организаций. Представители контрольно-надзорных органов, таких как Роспотребнадзор, прокуратура, таможенная и налоговая службы, познакомили бизнес-сообщество с изменениями в законодательстве и порядком взаимодействия.

Мероприятие завершилось обзорной экскурсией по территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» для всех участников.