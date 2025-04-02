Бизнес-завтрак с представителями сферы общепита прошел в Шатуре

Предприниматели Шатуры и представители надзорных органов провели тематическую встречу в коворкинге центра «Возрождение». Главной темой стала методика новых правил расчета гостей в заведениях сферы общественного питания.

Обсуждаемые изменения вступили в силу с 1 марта этого года. Детальнее о них рассказала заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 10 по Московской области Кристина Токарева.

«Порядок расчета в заведениях меняется: сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит избежать проблем, например, обсчета клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны все оплаченные им позиции. Вопроса о том, выдавать или нет фискальный документ, стоять не должно», — добавила Кристина Токарева.

Также бизнесмены высказали свои опасения насчет новой системы. Им пояснили, что важно оперативно адаптироваться к изменениям с учетом всех нюансов и в любом случае исполнять закон.

При несоблюдении требований ответственность будет лежать на работодателе. В случае нарушений его ждут штрафные санкции.