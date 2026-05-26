Бизнес-завтрак с представителями органов власти провели в ОЭЗ «Дубна»

Бизнес-завтрак с представителями федеральных и региональных органов власти, Госдумы и предпринимателями прошел в конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна». На нем обсудили меры поддержки, инвестиционные возможности по реализации проектов в ОЭЗ и новые правила ведения работы в регионе.

Встречу открыл генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев. Он рассказал о результатах работы и планах развития «Дубны». По его словам, сейчас на площадке около 150 резидентов, 42 компании уже построили свои предприятия.

«У нас уже создано 11 тысяч рабочих мест, а объем фактических инвестиций превысил 132 миллиарда рублей. При этом территория ОЭЗ постоянно расширяется — буквально в марте мы открыли для резидентов четвертую очередь, где уже заявлено семь проектов новых резидентов», — рассказал Антон Афанасьев.

Он добавил, что развитая инфраструктура позволяет инвесторам локализовать производство в максимально короткие сроки.

Одна из тем дискуссии — меры поддержки бизнеса. О них рассказала заместитель Мининвеста Московской области Юлия Баринова. Она напомнила, что для резидентов «Дубны» действуют налоговые льготы.

«Налог на прибыль составляет 2% на пять лет, 7% — следующие пять лет, далее, после получения первой прибыли, ставка составляет 15,5%. Налог на имущество — 0% на 10 лет, а земельный и транспортный налоги обнуляются на пять лет. Также нулевая ставка устанавливается на ввозные таможенные пошлины и НДС», — отметила Юлия Баринова.

Также на бизнес-завтраке поговорили о взаимодействии с контролирующими структурами и управляющими компаниями.

В завершениим участники посетили обзорную экскурсию по ОЭЗ.