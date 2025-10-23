Бизнес-завтрак «Маркетинг и продажи в новых реалиях» пройдет в Балашихе

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства при Балашихинской Торгово-промышленной палате совместно с союзом «Содействие женскому предпринимательству» и сообществом «Нежный бизнес» организуют бизнес-завтрак на тему «Маркетинг и продажи в новых реалиях». Мероприятие состоится 29 октября в 11:00 в кофейне «Девчата».

Спикером встречи выступит Полина Горькова — основатель маркетингового агентства и эксперт в сфере digital-маркетинга. В ходе бизнес-завтрака участники познакомятся с актуальными цифрами и трендами рынка, рассмотрят реальные кейсы из digital-сферы, а также получат анализ своих бизнесов и целевой аудитории.

Особое внимание будет уделено современным инструментам продвижения: от SMM и Telegram до UGC-контента и использования нейросетей. Предприниматели узнают, где и как искать клиентов в текущих условиях и какие методы маркетинга будут наиболее эффективны в 2025 году.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Реутовская, дом 27.