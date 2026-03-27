Бизнес-завтрак для предпринимателей прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве прошел деловой завтрак, объединивший лидеров местного предпринимательского сообщества. Мероприятие «Коммуникации и партнерство на волне изменений», стало площадкой для открытого диалога между властью и бизнесом в условиях динамично меняющегося рынка.

Ключевой темой встречи, прошедшей в рамках клуба «Бизнес-среда», стал поиск новых точек роста и укрепление партнерских связей. Участники обсуждали не только текущие вызовы, но и конкретные инструменты сохранения устойчивости предприятий. Неформальный формат «завтрака» позволил предпринимателям отойти от докладов и перейти к живому обмену реальным опытом — кейсами по импортозамещению, оптимизации логистики и поиску новых ниш. В дискуссии приняла активное участие заместитель главы администрации городского округа Ирина Говорова. Она подчеркнула, что муниципалитет заинтересован в успехе каждого локального бренда.

«Сильное и сплоченное предпринимательское сообщество — это не просто цифры в отчетах, это фундамент экономики нашего округа. Поддержка бизнеса, создание условий для комфортного старта и масштабирования проектов являются нашими приоритетными задачами», — отметила Ирина Говорова.