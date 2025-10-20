Бизнес-завтрак для предпринимателей прошел в Котельниках

Мероприятие в формате знакомства и нетворкинга состоялось в микрорайоне Новые Котельники в кофейне Do.Bro Coffee. Во встрече приняла участие заместитель главы городского округа Мария Галузо.

Темами обсуждения стали вопросы, которые волнуют каждого предпринимателя: как удержать позиции и развиваться дальше, увеличивая доходы. Большинство участников встречи стали победителями конкурсных отборов на возмещение затрат предпринимателям, которые ежегодно проводятся Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Также поговорили о существующих региональных мерах поддержки для малого бизнеса.

Участники бизнес-завтрака остались довольны разговором и запланировали поддерживать общение, а также проводить совместные мероприятия.

Кроме того, Мария Галузо вручила благодарственное письмо от Агентства инвестиционного развития Московской области за активную жизненную позицию и успешную предпринимательскую деятельность руководителю детского центра «Китенок» Евгении Лазутиной.