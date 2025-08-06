Бизнес-завтрак для предпринимателей прошел в компьютерной академии в Шатуре

На мероприятии бизнесменов познакомили с деятельностью центра дополнительного образования, где обучают подростков востребованным профессиям. Целью встречи было знакомство предпринимателей с возможностями для развития в пределах своего муниципалитета.

Филиал компьютерной академии работает в Шатуре с 2023 года. Студенты в очном и онлайн форматах изучают IT-технологии и другие популярные направления.

Директор филиала Елена Корочкина отметила, что учреждение готово обучать специалистов для местных предприятий. Студенты будут получать задания по запросам работодателей.

«Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Предприниматели получат готовый продукт, а наши студенты — отличный кейс к своему портфолио. Организации могут приглашать наших студентов на стажировку, а мы на базе нашего филиала — организовывать специализированное обучение по узкому запросу по направлениям IT и смежных областей», — сказала Елена Корочкина.

Участники мероприятия оценили полезность таких бизнес-завтраков, которые помогают предпринимателям узнавать друг о друге, находить партнеров и открывать для себя новые возможности.