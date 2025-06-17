Бизнес-завтрак для предпринимателей прошел в Домодедове

Актуальные для бизнеса темы обсудили на встрече предпринимателей и представителей администрации в Домодедове. Все желающие могли задать интересующие их вопросы.

Участниками встречи стали глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, строительного надзора, Торгово-промышленной палаты и ресурсоснабжающих организаций.

«Я сегодня хотела как раз встречу провести по проблемным вопросам с предпринимателями, которые реализуют проекты и сталкиваются с какими-то сложностями. Это и субсидирование, и вопросы, которые требуют обсуждения в такой непринужденной обстановке», — сказала Евгения Хрусталева.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал, какую помощь министерство вместе с администрацией Домодедова оказывает предпринимателям.

«Это и субсидии на подключение инженерной инфраструктуры, и деньги в фонды развития промышленности. Это инвест-портал, и мы специально собрали блоком очень понятно, очень наглядно меры поддержки для промышленных предприятий, для крупных предприятий отдельно», — добавил Анатолий Мальцан.