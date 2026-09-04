Бизнес Воскресенска получит до 10 млн рублей на оборудование по Народной программе

В Воскресенске в рамках народной программы «Единой России» продолжают действовать меры поддержки малого бизнеса — от частичной компенсации затрат на оборудование до консультационного сопровождения. В текущем году предприниматели могут подать заявки на возмещение 50% понесенных расходов на приобретение оборудования, но не более 10 миллионов рублей, а также получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела.

Ярким примером эффективного использования государственной поддержки стало производство гипоаллергенной продукции для грызунов и других питомцев, которое наладили Екатерина Жвакина и ее супруг. Все началось, когда с российского рынка ушел известный зарубежный бренд. «Я очень люблю животных. Мы подумали: почему бы не создать свой продукт? Начинали буквально с желания и небольшого стартового капитала. Сейчас у нас свое оборудование, мы работаем с самозанятыми и активно пользуемся помощью государства», — рассказала директор по развитию ИП «Жвакин» Екатерина Жвакина.

Компания уже получила возмещение затрат на покупку оборудования. Эта программа действует по линии поддержки предпринимательства в городском округе Воскресенск. В настоящее время идет очередной прием заявок. «По народной программе „Единой России“ реализуются различные меры поддержки. Сейчас мы принимаем заявки на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования. Предприниматели могут вернуть 50% понесенных расходов, но не более 10 миллионов рублей. Также мы оказываем консультационное сопровождение», — отметила координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Наталья Андреева.

Помимо компенсации затрат на оборудование, для предпринимателей предусмотрены и другие меры поддержки: на открытие своего дела можно получить до 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч. При необходимости пройти обучение сумма увеличивается еще на 30 тысяч рублей. Оформить соглашение можно через портал государственных услуг Московской области или в отделении соцзащиты по месту жительства.

«Любая поддержка сейчас очень важна. Даже не всегда финансовая. Нам, например, на старте помогли составить план развития, показали риски. Это бесценно», — добавила Екатерина Жвакина.

В текущем году бюджет на социальную сферу в Московской области вновь увеличен. Помощь получают более 30% жителей региона, что подтверждает системный подход к поддержке предпринимательской инициативы и созданию комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса в муниципалитетах.