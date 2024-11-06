Бизнес-вебинар о сертификации продукции пройдет в Подмосковье 12 ноября

Центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Подмосковная продукция — продукция со знаком качества» для предпринимателей и самозанятых 12 ноября. Вебинар пройдет в рамках Всемирной недели качества и начнется в 11:00.
Участники узнают о необходимости подтверждения качества продукции, процедуре сертификации, протоколах испытаний, штрафах и мерах господдержки. Спикером выступит руководитель отдела сертификации компании «Серконс Академия» Иван Великанов.
Зарегистрироваться на мероприятие можно до 12 ноября по ссылке. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.
Новые автобусы вывели на два маршрута в Долгопрудном
В уральской больнице начали проверку после массового увольнения медиков
Атлеты из Ногинска выступили на всероссийском турнире по ориентированию
Пять человек погибли при падении самолета на автомобиль в США
Тендер на капитальный ремонт детского сада №22 объявили в Долгопрудном
Украину призвали отказаться от «плана победы» Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте