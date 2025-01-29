Бизнес-урок провели для учеников школы № 25 в Балашихе

Сотрудники управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи инициировали серию открытых уроков для старшеклассников профильных классов. В рамках этих встреч ученики смогут узнать о ключевых аспектах ведения бизнеса и карьеры от опытных предпринимателей.

На первом уроке, прошедшем в школе № 25, учащихся посетил Майрам Гагиев, совладелец компании «ТД Премьер Айс». Предприниматель поделился с ребятами своим жизненным опытом, рассказав о трудностях, с которыми он сталкивался, и о том, как их преодолеть. Он также выделил ключевые факторы, способствующие успеху в современном бизнесе.

«Образование играет решающую роль в формировании успешного руководителя, поэтому я призываю вас активно развивать свои навыки и учиться новому», — отметил Гагиев.

Школьники активно задавали вопросы, интересуясь, как достичь высоких результатов в своей будущей профессии. В завершение урока Майрам Гагиев порадовал ребят мороженым и вручил книги авторам самых интересных вопросов.

Эти открытые уроки являются важным шагом в укреплении связей между бизнесом и образовательными учреждениями. Они помогают подготовить высококвалифицированные кадры для региона, создавая мост между теорией и практикой.