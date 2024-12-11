Бизнес-урок для старшеклассников прошел в Балашихе

Открытый урок был организован для десятиклассников и одиннадцатиклассников на тему «История успеха». Среди приглашенных спикеров были Наталия Игольникова, создатель бренда «Вначале любовь», и Наталья Кучерова, генеральный директор компании «Империя Здоровья и Красоты» и основатель детского центра «Звездочки».

Наталия Игольникова поделилась своим профессиональным опытом, который она приобрела до создания собственного бизнеса, и рассказала о том, как зародилась идея запуска бренда одежды. Она выделила ключевые этапы формирования модного бренда и важные составляющие его успешного развития: поддержку близких на начальном этапе, командную работу и чувство стиля.

Наталья Кучерова, в свою очередь, рассказала о своем опыте открытия и управления медицинским центром, акцентировав внимание на необходимости индивидуального подхода к каждому клиенту. Она также поделилась информацией о проекте по созданию детского центра для учащихся начальных классов и подчеркнула важность участия в благотворительных мероприятиях и поддержке социальных инициатив. Кучерова также упомянула научно-практические конференции для школьников, участие в которых позволяет получать дополнительные баллы к ЕГЭ.

В завершение встречи Наталья Кучерова ответила на вопросы старшеклассников, заинтересованных в поступлении в медицинский вуз.

Цикл открытых уроков для профильных 10-11 классов с участием предпринимателей и представителей крупных компаний организован управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

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