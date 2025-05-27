Бизнес-урок для старшеклассников и студентов провели в Котельниках

В городском округе Котельники активно развивают предпринимательские навыки у молодежи. В торговом центре «Мега Белая Дача» управляющий филиалом «Альфа-Банка» Станислав Косимцев провел для учащихся старших классов и студентов бизнес-занятие.

Спикер рассказал ребятам, как выбрать идею для своего дела и юридически оформить его, как определить целевую аудиторию, правильно оценить риски и страховые расходы. На встрече также обсудили источники финансирования: от банков до инвесторов.

Урок включал не только теоретическую, но и практическую часть. Студенты и школьники сформировали группы, каждая из них разработала бренд с уникальным предложением для потребителя, который они впоследствии защитили перед аудиторией.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо пожелала будущим предпринимателям не бояться ошибок, верить в себя и развивать бизнес-мышление.