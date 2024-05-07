Бизнес-тренинги для подмосковных предпринимателей проведут 16 мая | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 23:51 Бизнес-тренинги для подмосковных предпринимателей проведут 16 мая Unsplash

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Очные бизнес-тренинги для предпринимателей Подмосковья проведут 16 мая. Обучение организовано центром «Мой бизнес», а участие в нем абсолютно бесплатно.

В 10:00 начнется тренинг под названием «Продукт и продуктовая линейка: стратегии увеличения дохода и срока службы клиента путем дополнительной монетизации навыков». Участники уззнают о том, как находить новые идеи для продуктов и ресурсы для их производства, а также о том, что такое апсейл и кросс-сейл. Кроме того, им объяснят, как организовать дополнительные продажи.

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В 14:00 начнется второй тренинг под названием «Продажи и отношения с клиентами: стратегии долгосрочной работы и формирования спроса». Участники обсудят концепцию LTV, а также методы правильной организации работы для увеличения прибыли и снижения затрат.

В качестве спикера на обоих тренингах выступит магистр бизнес-психологии НИУ ВШЭ Татьяна Николаева. Продолжительность каждого собрания составит три часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 14 мая по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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