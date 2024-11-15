Бизнес-тренер из Дмитрова провела мастер-класс для школьников

Курс «Предпринимательские классы» продолжают реализовывать в Дмитрове. В его рамках школьники знакомятся с миром бизнеса. Занятия для них проводят эксперты сферы.

На мероприятии, которое состоялось накануне, обсудили значение и пользу бизнеса. Урок провела бизнес-тренер Юлия Гусева.

Сам курс проходит в Дмитровской торгово-промышленной палате уже третий год. Он становится все более популярным среди молодежи.

Занятие посвятили экскурсу в историю российского предпринимательства, ребятам рассказали о купеческом «кодексе чести», принципах ведения дел в России в 17 веке.

Школьники узнали о том, какие бывают виды и размеры бизнеса, как использовать свои преимущества в той или иной сфере.

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