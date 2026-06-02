В Подмосковье работают более 70 индустриальных парков и шесть особых экономических зон. Еще пять новых государственных площадок продолжают строить. Все это дает стимул экономическому развитию региона, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Сейчас в Московской области строят пять государственных индустриальных парков. В них обустроят готовую среду для запуска производства. По словам губернатора, резиденты уже активно инвестируют средства.

«Мы дорожим и малым, и средним бизнесом. Понятно, что много есть сложностей, но бизнес — тернистая дорога. Мы лишь хотим сказать, что наша поддержка будет продолжена», — заявил Воробьев.