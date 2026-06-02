«Бизнес — тернистая дорога». Воробьев — о поддержке предпринимателей в Подмосковье
В Подмосковье работают более 70 индустриальных парков и шесть особых экономических зон. Еще пять новых государственных площадок продолжают строить. Все это дает стимул экономическому развитию региона, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Сейчас в Московской области строят пять государственных индустриальных парков. В них обустроят готовую среду для запуска производства. По словам губернатора, резиденты уже активно инвестируют средства.
«Мы дорожим и малым, и средним бизнесом. Понятно, что много есть сложностей, но бизнес — тернистая дорога. Мы лишь хотим сказать, что наша поддержка будет продолжена», — заявил Воробьев.
В Подмосковье уже реализовали ряд мероприятий в сфере сельского хозяйства. Несмотря на то что сектор занимает не самую большую часть ВРП, он сделал регион одним из лидеров в стране.
«Это сложный бизнес, но коллеги делают это стабильно, профессионально, и это очень важная лепта. Будем дальше искать все, что касается поддержки там, где она необходима», — отметил губернатор.
Глава региона поблагодарил за работу флагманские предприятия, включая РКК «Энергия», НПО машиностроения и КТРВ, а также «ЯдроФаб», OZON и Wildberries, которые стали одними из крупнейших налогоплательщиков.