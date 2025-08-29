Бизнес-сообщество Солнечногорска и налоговая служба провели семинар

В инспекции ФНС по городскому округу Солнечногорск состоялась рабочая встреча-семинар. В нем участвовали представители налоговых органов и более 50 местных предпринимателей.

Главными темами стали вопросы налаживания прямого взаимодействия и поиск решений возникающих сложностей. Участникам рассказали о плюсах использования электронного документооборота, а также о сервисе «Старт бизнеса онлайн», предоставляющем возможность зарегистрировать предприятие в дистанционном формате, оформить электронную подпись и открыть счет в банке. Помимо этого, подвели итоги деятельности налоговой инспекции за первые шесть месяцев 2025 года.

«Мы видим, что темпы поступлений в местный и консолидированный бюджет демонстрируют устойчивый рост, и это прямой результат слаженной работы администрации, налоговой инспекции и, конечно, ответственного подхода нашего бизнес-сообщества, которое своевременно уплачивает налоги. Такой открытый диалог помогает нам совместно решать возникающие вопросы и способствовать дальнейшему развитию экономики в округе», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подчеркнули, что подобные семинары будут проводиться ежеквартально, чтобы поддерживать системный контакт с предпринимателями и быстрее реагировать на их запросы.