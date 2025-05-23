Бизнес-сообщество «Люди Дела» отметило трехлетие в Богородском округе

В Ногинске состоялась встреча, посвященная трехлетию деятельности бизнес-сообщества «Люди Дела», объединяющего специалистов из Восточного Подмосковья. В мероприятии приняли участие около 60 человек — представители различных сфер бизнеса и эксперты.

За три года количество участников сообщества выросло до 565 человек, объединяя предпринимателей из десяти городов региона. В неформальной обстановке гости смогли пообщаться, обменяться опытом и найти новые деловые связи. Важной задачей организаторов было создание дружелюбной атмосферы, где каждый чувствует себя комфортно, независимо от уровня опыта и сферы деятельности.

Сообщество «Люди Дела» регулярно проводит мероприятия, включая бизнес-завтраки, конференции и практические семинары. Участники представляют самые разные отрасли — от разработки программного обеспечения и салонов красоты до благотворительности и волонтерских инициатив. Это сообщество стало одним из самых активных и теплых бизнес-центров региона, объединяющим инициативных и целеустремленных людей.