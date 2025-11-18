Бизнес-семинар по вопросам налоговой реформы прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 18 ноября состоялся экспертный семинар, посвященный масштабной налоговой реформе, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Ключевым спикером мероприятия выступила признанный налоговый юрист, генеральный директор ООО «Родина и Партнеры» Алла Родина.

Вместе с представителями бизнес-сообщества и Первым заместителем главы Павлово-Посадского округа Сергеем Балашовым детально разобрали грядущие изменения в ключевых областях: НДС, НДФЛ, страховые взносы и спецрежимы.

Фактически, речь идет о формировании совершенно новой налоговой реальности, к которой нужно начать готовиться уже сегодня. Семинар завершился живой сессией вопросов и ответов, где предприниматели смогли получить разъяснения по острым и частным вопросам.