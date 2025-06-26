Бизнес-семинар по работе на международных рынках прошел в Балашихе

В Балашихинской торгово-промышленной палате прошел семинар, посвященный ведению внешнеэкономической деятельности в условиях санкций. Эксперты ПСБ и компании A7 поделились с предпринимателями инструментами и решениями для успешной работы на международных рынках.

Семинар собрал предпринимателей, логистов, специалистов по ВЭД и тех, кто только планирует расширять бизнес за рубеж. Участники узнали о современных подходах к безопасным международным расчетам, новых маршрутах логистики и правовых аспектах экспортно-импортных операций. Особое внимание уделили реальным примерам, как компании адаптируются к санкционным ограничениям, сохраняя эффективность и конкурентоспособность.

Представители компании A7 рассказали о своих решениях для трансграничных платежей, которые помогают бизнесу гибко реагировать на нестабильные условия. Их выступление вызвало живой интерес, так как предложенные инструменты позволяют минимизировать риски и упрощают проведение сделок.

Специалисты ПСБ, в свою очередь, представили финансовые инструменты для поддержки внешнеторговой деятельности. Они подробно осветили вопросы валютного сопровождения, а также меры, которые помогают снизить риски при международных расчетах, что особенно актуально для системообразующего банка.

Семинар стал не только источником полезной информации, но и платформой для обмена опытом. Участники смогли задать вопросы экспертам, обсудить практические шаги для выхода на внешние рынки и масштабирования бизнеса, несмотря на внешние вызовы.