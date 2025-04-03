Бизнес-проекты рассмотрели на встрече предпринимателей в Солнечногорске

Встреча представителей бизнес-сообщества прошла в муниципалитете. Мероприятие состоялось в рамках рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в округе.

Компания «ИТ Фуд» обратилась за помощью в поиске земельного участка для расширения производства пищевых продуктов, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Предприятие по производству мебели «Сапсан-Плюс» получило консультацию по вопросу выкупа земельного участка под объектом недвижимости. Компания «Проспект» нуждалась в инвесторах для аренды или приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.

«Главная задача рабочей группы — содействие развитию бизнеса, разрешение возникающих вопросов и предоставление информации о мерах поддержки, а также помощь в расширении рынка сбыта местной продукции. Мы всегда готовы прислушаться к потребностям бизнеса и стараемся оказать комплексную поддержку его развитию», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Рабочие встречи с предпринимателями проходят каждый четверг по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом № 3/2, офис «Альянс Коворкинг». Записаться можно по телефону: 8 (926) 457-00-96.