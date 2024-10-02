Бизнес Подмосковья получил поручительства еще на 5 млрд рублей в этом году

Предприниматели Подмосковья получили поручительства на сумму более пяти миллиардов рублей для привлечения кредитов на развитие бизнеса от регионального гарантийного фонда. Благодаря поддержке предприятия МСП смогли приобрести новое оборудование и расширить производство.

«С начала 2024 года поддержку подмосковного гарантийного фонда получили 532 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 608 поручительств на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 10,8 миллиардов рублей заемных средств», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения для привлечения кредитных средств.

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