Подмосковные предприниматели получили 100 помещений в аренду за рубль с января

Подмосковные предприниматели получили около 100 объектов недвижимости в аренду за рубль с начала года. Бизнес в таких местах откроют в 29 округах региона.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, получить поддержку могут представители малого и среднего бизнеса. В этом году ей воспользовались 58 предпринимателей, рассказала глава ведомства, заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

«Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 268 миллионов рублей, а их реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Подмосковья — сегодня здесь отображена информация о 190 объектах», — добавила она.

Одним из получателей поддержки стал предприниматель из Балашихи. Он получил помещение на улице Свердлова для открытия пункта по работе с электронными площадками и маркетплейсами.

Льготная ставка аренды за один рубль в год работает для объектов, износ которых превышает 80%. Предпринималь берет на себя обязательства по ремонту или реконструкции.

Как отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова, передаваемые бизнесу объекты требуют реконструкции или ремонта. Для выявления таких мест во всех округах провели обследование неиспользуемой недвижимости.

«Таким образом, мы решаем сразу несколько экономически важных задач, в числе которых создание новых предприятий, рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и, конечно же, ввод в хозоборот неиспользуемого имущества. С начала этого года бизнес получил в аренду уже 98 объектов на территории 29 муниципальных образований», — отметила она.

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