Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассмотрел свыше 1,6 тысячи обращений с января

Подмосковный бизнес-омбудсмен рассмотрел свыше 1,6 тысячи обращений предпринимателей с начала года. Многие из них были связаны с работой правоохранительных органов и административными барьерами.

Как рассказала исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова, за 10 месяцев на рассмотрение поступило 1,6 тысячи обращений от предпринимателей. Больше всего заявок приняли в 37 общественных приемных, расположенных в 46 городских округах.

По словам Чудаковой, 29% от всех полученных обращений касались работы правоохранительных органов. Еще 20% были связаны с земельно-имущественными отношениями и 11% — с административными барьерами.

Она добавила, что за последние два года количество обращений в регионе снизилось. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню цифровизации - предприниматели могут получить широкий спектр услуг онлайн.

«Наш государственный орган работает всецело на благо предпринимателей и всех жителей Подмосковья, формируя благоприятную экономическую среду в регионе», — отметила Наталья Чудакова.

Всего в этом году ведомство провело свыше 30 тематических мероприятий для предпринимателей. Это вебинары, семинары и круглые столы.