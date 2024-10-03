Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями в Наро-Фоминске 11 октября

Встречу с представителями подмосковного бизнеса проведут в приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Наро-Фоминске 11 октября. Все желающие смогут задать интересующие вопросы.

Руководитель общественной приемной омбудсмена по городскому округу Наро-Фоминск Надежда Луценко рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей.

Сеть общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Предприниматели могут ежедневно обратиться к руководителям отделений и получить помощь в решении вопросов, связанных с ведением бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».