Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог восстановить в правах еще одного предпринимателя

Представитель коммерческой организации-лизингодателя обратился за помощью к исполняющему обязанности бизнес-обмбудсмена Подмосковья наталье Чудаковой. Компания попросила помощь в снятии запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Компания передала другой организации автомобиль по договору лизинга. Из-за неисполнения финансовых обязательств договор расторгли, а машину вернули собственнику. Однако позже заявитель узнал, что судебный пристав-исполнитель Одинцовского РОСП вынес ограничения в виде запрета на регистрацию транспортного средства. При этом все жалобы остались без ответа.

Бизнес-обмудсмен увидел признаки нарушения законодательства и помог восстановить заявителя в правах. В результате запрет был снят.

Предпринимателям напомнили, что отправить жалобу в адрес уполномоченного можно по почте: 143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А; на электронный адрес uzpp@mosreg.ru; через контакт-центр по телефону 8 800 550-63-53, а также лично в общественной приемной.