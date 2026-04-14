Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог компании оспорить антидемпинговую пошлину

Арбитражный суд Приморского края встал на сторону предприятия из Московской области в споре с таможенными органами и признал незаконным решение о доначислении платежей. Компании также обязали вернуть излишне уплаченные средства.

Поводом для разбирательства стала поставка 2024 года: подмосковная компания импортировала полиэтилен высокой плотности для собственного производства. При ввозе рассчитала платежи по стандартной схеме — с пошлиной 6,5% и НДС 20%.

Однако позже таможня во Владивостоке пересмотрела данные деклараций и дополнительно начислила антидемпинговую пошлину в размере 20,3% от таможенной стоимости. Среди оснований указали отсутствие компании в сертификатах происхождения в качестве получателя.

Вслед за этим Московская таможня направила уведомления о задолженности — с учетом пошлин, пеней и процентов сумма превысила 53 миллиона рублей. Не согласившись с доначислениями, предприятие оспорило решение в суде.

Разбирательство продолжалось почти год. Во время процесса компания привлекла к делу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В своих пояснениях он указал, что требования, на которые ссылалась таможня, не закреплены в законодательстве, а в условиях санкций оформление сертификатов происхождения с прямым указанием России как страны назначения часто затруднено.

В апреле суд поддержал позицию предприятия, признал действия таможни незаконными и постановил вернуть компании переплаченные суммы.