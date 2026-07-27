Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог компании из Крыма исполнить судебное решение

К исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой поступило обращение от представителя коммерческой организации из Крыма. Он столкнулся с трудностями при исполнении судебного решения.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел спор между двумя организациями и постановил взыскать с фирмы, зарегистрированной в Дмитрове, судебные издержки в пользу истца. Исполнительный лист направили в подразделение судебных приставов по месту нахождения должника. Однако в отведенный законом срок взыскатель не получил уведомления ни о возбуждении производства, ни об отказе.

Предприниматель, не добившись прогресса самостоятельно, обратился за содействием к региональному бизнес-омбудсмену. Благодаря оперативному межведомственному взаимодействию аппарата уполномоченного с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов вопрос был решен в кратчайшие сроки. Дмитровский отдел приставов возбудил исполнительное производство, и в рамках принятых мер вся присужденная сумма была полностью перечислена заявителю.

Предприниматели могут направлять свои обращения почтой в Одинцовский округ (деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе), по электронной почте uzpp@mosreg.ru, по телефону контакт-центра 8 800 550-63-53 или через общественные приемные в муниципалитетах. Контакты общественных приемных доступны на официальном сайте ведомства.