Бизнес-омбудсмен Подмосковья подвела итоги 2025 года

На 133-м заседании Московской областной Думы исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова представила ежегодный доклад о результатах работы за 2025 год. В нем обсуждались состояние предпринимательского климата в регионе, основные обращения и инструменты защиты прав в этой сфере.

По итогам года в Московской области насчитывалось 478,7 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более миллиона самозанятых. К уполномоченному поступило две тысячи обращений. Права заявителей были восстановлены полностью или частично в 44,7% случаев, еще в 37,8% предпринимателям даны разъяснения.

Наталья Чудакова подчеркнула, что работа по защите прав бизнеса позволила сохранить более 2,5 тысячи рабочих мест и принесла в бюджет свыше 2,7 миллиарда рублей налоговых поступлений.

В 2025 году уполномоченный принял участие в 50 судебных заседаниях, посетил 11 СИЗО и исправительных колоний вместе с ОНК Московской области, а также организовал четыре социологических исследования, в которых приняли участие 30 тысяч предпринимателя и жителя региона.

Особое внимание было уделили правовому просвещению и профилактике. В 2025 году 3,2 тысячи предпринимателей приняли участие в 17 тематических вебинарах Уполномоченного. Всего уполномоченным и общественными приемными было проведено более 400 мероприятий.

Параллельно продолжалась работа по нормотворчеству: совместно с экспертной комиссией рассмотрено 38 нормативных правовых актов.

Также были обозначены системные темы, которые особенно важны для бизнеса: налоговая реформа 2026 года, маркировка товаров, кадровый дефицит, поддержка ремесленников и сельхозпроизводителей.