Бизнес-омбудсмен Московской области посетила ключевое промышленное предприятие в Наро-Фоминском городском округе. Целью визита стала оценка условий работы и поддержка отечественного производителя, заменившего ушедших западных конкурентов.

В селе Атепцево расположена холдинговая компания «Элинар», которая специализируется на производстве электрической изоляции из слюды. Предприятие выпускает комплектующие для трансформаторов, электродвигателей и кабельной продукции по собственной технологии переработки природного материала.

«Мы полностью заменили всех западных конкурентов, которые покинули российский рынок. Наши потребители в электромашиностроении даже не заметили их ухода», — заявил генеральный директор компании Игорь Куимов.

За последние годы предприятие прошло серьезное испытание на прочность, как и многие российские промышленные объекты. Бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова отметила важность прямого диалога с производственниками.