Бизнес-омбудсмен Подмосковья Чудакова приняла более тысячи обращений с января

За семь месяцев этого года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковья поступило 1,2 тысячи обращений. Чаще всего к бизнес-омбудсмену обращаются не только после нарушения прав, но и заранее — для получения разъяснений, оценки рисков и предотвращения ошибок.

Главным каналом связи остаются общественные приемные в муниципалитетах, через которые поступило 81,4% всех обращений.

Большинство принятых к рассмотрению обращений — это вопросы, жалобы составили 20,7%, просьбы — 7,2%, предложения — 1,3%. Отказано в 4,6% случаев. В числе тем, по которым бизнес обращался за разъяснениями, лидирует налогообложение (25,6%), далее следуют меры поддержки (18,9%), обязательные требования (15,7%), земельное законодательство (12,8%) и правовое регулирование (6,9%). Жалобы в основном касаются земельно-имущественных отношений и деятельности правоохранительных органов (по 19,6%), административных барьеров (14,9%), злоупотребления доминирующим положением (13,3%) и налогов (11,4%).

Почти половина жалоб связана с действиями или бездействием территориальных органов федеральной власти (48,2%), на местное самоуправление пришлось 27,1%, на центральные исполнительные органы Московской области — 23,5%.

Статистика показывает, что предпринимателям важна профилактическая работа — знание требований закона и возможных рисков позволяет не доводить ситуацию до споров и штрафов. Уполномоченный продолжит консультации, правовое просвещение и взаимодействие с органами власти.