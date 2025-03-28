Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием жителей в Раменском
Совместные приемы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и прокурор Подмосковья Сергей Забатурин проводят раз в квартал с 2015 года. Защита интересов бизнеса — одно из приоритетных направлений их работы.
О своей проблеме на встрече рассказал Дмитрий Казак из Солнечногорска, предприятие которого более 30 лет занимается оснащением концертных залов. Компания «Элис плюс» делает световое, звуковое оборудование и «одежду» для сцены. Здание и земля находятся в собственности. Все было хорошо, пока участок, на котором находится подъездная дорога, не продала администрация округа. Доступ к производству оказался перекрыт. Без дороги остался не только Дмитрий, но и еще полтора десятка компаний.
«Обратились в администрацию с просьбой выделить участок под дорогу. Нам отказали», — рассказал Дмитрий Казак. Квалифицированной помощи он решил попросить на совместном приеме у бизнес-омбудсмена и прокурора области. В проблеме обещали разобраться.
Вопросы, которые касаются земельно-имущественных отношений, — самые популярные. В 2024 году уполномоченный получил более 2000 жалоб. 18% касались выкупа земель и предоставления участков в аренду.
«Настораживает, что в последнее время большинство предпринимателей обращаются с проблемами, связанными с предоставлением земельно-имущественного комплекса в аренду, в собственность, при уже имеющейся аренде. Совместно с коллегами и с Натальей Чудаковой будем заниматься этим предметно», — сказал Сергей Забатурин.
Наталья Чудакова отметила, что в большинстве случаев удается решать вопросы бизнесменов. «По сути, нами отработан алгоритм решения этих вопросов. В большей степени помогает прокуратура Московской области, которая держит это на постоянном контроле», — добавила она.
О нарушении прав на приеме в этот раз заявили шесть предпринимателей. Теперь их вопросы находятся на контроле прокурора Подмосковья.