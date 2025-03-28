Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием жителей в Раменском

Совместные приемы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и прокурор Подмосковья Сергей Забатурин проводят раз в квартал с 2015 года. Защита интересов бизнеса — одно из приоритетных направлений их работы.

О своей проблеме на встрече рассказал Дмитрий Казак из Солнечногорска, предприятие которого более 30 лет занимается оснащением концертных залов. Компания «Элис плюс» делает световое, звуковое оборудование и «одежду» для сцены. Здание и земля находятся в собственности. Все было хорошо, пока участок, на котором находится подъездная дорога, не продала администрация округа. Доступ к производству оказался перекрыт. Без дороги остался не только Дмитрий, но и еще полтора десятка компаний.

«Обратились в администрацию с просьбой выделить участок под дорогу. Нам отказали», — рассказал Дмитрий Казак. Квалифицированной помощи он решил попросить на совместном приеме у бизнес-омбудсмена и прокурора области. В проблеме обещали разобраться.

Вопросы, которые касаются земельно-имущественных отношений, — самые популярные. В 2024 году уполномоченный получил более 2000 жалоб. 18% касались выкупа земель и предоставления участков в аренду.