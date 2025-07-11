Сегодня 10:02 Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

Бизнес

Совместные приемы прокурора Московской области Сергея Забатурина и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей регина Натальи Чудаковой проходят ежеквартально. На этот раз площадкой для обсуждения важных тем стала администрация Подольска.

Отказ в возбуждении уголовного дела, непредоставление земельных участков, бездействие сотрудников силовых ведомств — эти и другие вопросы подняли на встрече бизнесмены региона.

Лилия Прошакова приехала из Дмитрова. Ее обращение касалось продления аренды земли для производства молочной продукции. «Мы обратились через портал „Госуслуги“ за заключением договоров аренды земель сельхозназначения на новый срок. Но получили отказы и считаем их незаконными», — рассказала представитель КФХ «Свободный труд». Сергей Забатурин пообещал разобраться в ситуации.

«Практика проведения таких приемов существует давно, с момента основания института уполномоченного, и их эффективность достаточно высока — достигает 90%», — рассказала Наталья Чудакова. Встречу посетили шесть предпринимателей. Все они рассчитывают на скорое разрешение своих проблем в положительном ключе.