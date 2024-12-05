Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием предпринимателей

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова провели совместный прием предпринимателей. В мероприятии приняли участие пять бизнесменов, которые обратились за защитой своих прав и законных интересов.

Так, с жалобами обратились предприниматели из Красногорска, Можайска, Черноголовки и Богородского. Основными темами обсуждений стали бездействие местных администраций по исполнению судебных решений, действия регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и неправомерные действия подрядчика ГК «Росавтодор».

В ходе встречи участники уточнили детали, касающиеся заявлений. По всем обращениям, рассмотренным на приеме, будут проведены соответствующие проверки, и в нужных случаях прокуратура примет меры реагирования. Жалобы предпринимателей останутся под контролем аппарата уполномоченного.

Предприниматели могут направлять свои обращения через сайт уполномоченного, лично посетив приемную в своем городе, или по телефону: 8-800-550-63-53.