Бизнес-омбудсмен Головнев помог фабрике в Химках получить субсидию

ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

Фото: ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

Кондитерская фабрика в Химках смогла получить субсидию на новое оборудование с помощью бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева. После его вмешательства ранее отклоненную заявку приняли к рассмотрению.

Для бизнеса в Подмосковье существуют разные меры поддержки. Одна из них — это субсидия на приобретение нового оборудования. Предприятию возмещают до 50% затрат, но не более 20 миллионов рублей.

Производитель кондитерских изделий их Химок решил принять участие в конкурсе и подал электронную заявку на сайте профильного министерства. Однако вместо положительного решения ему пришел отказ.

Не согласившись с этим, руководство фабрики обратилось к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Убедившись в корректности поданной заявки, бизнес-омбудсмен направил письмо в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья с просьбой повторно рассмотреть документы.

В итоге кондитерскую фабрику допустили к участию в конкурсе и она получила нужную субсидию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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