Бизнес-обмудсмен Подмосковья помог самозанятому в Дубне получить задолженность
Бизнес-обмудсмен Подмосковья помог самозанятому в Дубне получить оплату за проведенные работы. Специалисты провели для него консультацию и оказали правовую поддержку.
Заявитель выполнил работы по сборке торговой мебели, однако после подписания актов оплата не поступила. Три недели он пытался решить вопрос путем переговоров, но результата это не принесло.
В результате предприниматель обратился за помощью к руководителю приемной бизнес-омбудсмена Валерию Чупрову.
«Несмотря на то, что споры между хозяйствующими субъектами не относятся к компетенции уполномоченного, самозанятому была оказана правовая и консультационная помощь в подготовке мотивированной претензии. После направления документов в адрес заказчика задолженность была полностью погашена в течение двух дней», — рассказали в ведомстве.
Свои жалобы предприниматели могут направить следующими способами:
- почтой, по адресу: 143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А;
- электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;
- в общественной приемной.