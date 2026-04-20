Бизнес-обмудсмен Подмосковья помог самозанятому в Дубне получить задолженность

Бизнес-обмудсмен Подмосковья помог самозанятому в Дубне получить оплату за проведенные работы. Специалисты провели для него консультацию и оказали правовую поддержку.

Заявитель выполнил работы по сборке торговой мебели, однако после подписания актов оплата не поступила. Три недели он пытался решить вопрос путем переговоров, но результата это не принесло.

В результате предприниматель обратился за помощью к руководителю приемной бизнес-омбудсмена Валерию Чупрову.

«Несмотря на то, что споры между хозяйствующими субъектами не относятся к компетенции уполномоченного, самозанятому была оказана правовая и консультационная помощь в подготовке мотивированной претензии. После направления документов в адрес заказчика задолженность была полностью погашена в течение двух дней», — рассказали в ведомстве.

Свои жалобы предприниматели могут направить следующими способами: